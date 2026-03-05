2024年MLBドラ1の豪州代表バザーナがWBCデビュー戦で豪快な一発ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組が5日、東京ドームで開幕した。オーストラリアはチャイニーズ・タイペイに完封勝ちし、2大会連続の1次リーグ突破へ好発進した。2024年MLBドラフト全体1位でガーディアンズ入りしたトラビス・バザーナ内野手は7回に右越えソロを放ち、チームの勝利に貢献した。試合を決める一発は2点リードの7回無死だった。