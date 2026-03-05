2024年MLBドラ1の豪州代表バザーナがWBCデビュー戦で豪快な一発

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組が5日、東京ドームで開幕した。オーストラリアはチャイニーズ・タイペイに完封勝ちし、2大会連続の1次リーグ突破へ好発進した。2024年MLBドラフト全体1位でガーディアンズ入りしたトラビス・バザーナ内野手は7回に右越えソロを放ち、チームの勝利に貢献した。

試合を決める一発は2点リードの7回無死だった。右翼席へ消える豪快ソロ。4万523人の観客は多くが台湾ファン。東京ドームは沈黙に包まれた。「ホームランを打った瞬間、球場が静まり返ったのは不思議な感覚でした。普通は歓声が上がるものですが、静寂に包まれたことで逆に『やったんだ』と実感した」と笑顔を浮かべた。

今回がWBCデビューだった。23歳の若きスター候補にとっては、忘れられない一発となった。「WBC出場は子どもの頃からの夢だった。東京ドームでのWBC、そしてMLBのワールドシリーズでプレーすることを常に考えていたので、今日は本当に特別な一日になった」と笑顔。少年時代にテレビ中継でWBCを観戦していた。「豪州代表が東京ドームで戦っているのをテレビで見ていて、鮮明な記憶として残っている。日本のファンの熱狂や野球文化がこの環境に与える影響は凄まじい。東京ドームは聖地のようなもの。メジャーのプレーオフのような雰囲気があり、ずっとここでプレーするのを楽しみにしてた」と熱く語った。

「東京ドームでの試合は一生の宝物だ。今後もここや、メジャーのプレーオフのような最高の環境でプレーしたい。今日のような経験を何度も積み重ねていきたい」と力強く語った。（小谷真弥 / Masaya Kotani）