大阪市は４日、建設局の５０歳代の職員が差別発言をしたと発表した。市によると、職員は２月３日、公用車で同僚職員らと移動中、特定の地名をあげて「被差別部落や」とし、「通るのが嫌やった」などと発言したという。同僚が報告して発覚。職員は「軽率な発言をしてしまった」などと話しているという。横山英幸市長は「人権をないがしろにする発言で、おわび申し上げる。再発防止の徹底に努める」とした。