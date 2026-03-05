【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）と米人事管理局は、アポロ計画以来約半世紀ぶりとなる有人月面着陸を２０２８年に成し遂げるため、宇宙工学や情報処理などの技術に卓越した人材を２年程度の任期付きで採用する方針を固めた。ＮＡＳＡは近年、ロケットや宇宙船の開発を民間企業に任せてきた反面、組織内の技術力低下が目立っており、外部人材の登用で立て直しを図る。関係者によると、ＮＡＳＡは４日にも「Ｎ