[3.4 プレミアリーグ第29節](AMEXスタジアム)※28:30開始<出場メンバー>[ブライトン]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケDF 21 オリビエ・ボスカリDF 24 フェルディ・カディオールDF 27 マッツ・ビーファーMF 13 ジャック・ヒンシェルウッドMF 17 カルロス・バレバMF 22 三笘薫MF 25 ディエゴ・ゴメスMF 30 パスカル・グロスFW 10 ジョルジニオ・ルター控えGK 23 ジェイソン・スティールDF