ブライトンvsアーセナル スタメン発表
[3.4 プレミアリーグ第29節](AMEXスタジアム)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 30 パスカル・グロス
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
MF 53 ハリー・ハウエル
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
※28:30開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 30 パスカル・グロス
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
MF 53 ハリー・ハウエル
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります