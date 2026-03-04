大阪府池田市の住宅で、宅配業者を装って訪問してきた男が、高齢女性に刃物を突き付けて暴行する事件がありました。■「強盗や」宅配業者を装った男が…記者「小学校の目の前の住宅で事件が起きました。現場では今も鑑識作業が続いています」4日午前、大阪府池田市で強盗致傷事件が起きました。警察によると、宅配業者を装った男が76歳の女性宅を訪問。男は手に刃物を握り、こう言い放ちました。「強盗や」そして刃物のようなもの