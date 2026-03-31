福岡県久留米市で31日、何者かが住宅に押し入り、高齢女性を拘束して現金数千円を奪って逃げる強盗事件がありました。警察によりますと、31日午前6時20分ごろ、福岡県久留米市京町で「姉が強盗にあった」と別の場所に住む親族から110番通報がありました。現場は2階建ての戸建て住宅で、この家に1人でいた74歳の女性が、突然押し入ってきた何者かに襲われ、何らかの方法で拘束されました。その際、女性は、男とみられる声で「殺すぞ