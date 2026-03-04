4日、衆議院予算委員会において、中道改革連合の近藤和也議員が「省庁別審査のあり方」や「予算についての一般質疑への片山財務大臣の出席」について質問し、国会が騒然となった。【映像】片山大臣にヤジが飛んだ瞬間（実際の様子）近藤議員は「省庁別審査のあり方について伺いたいと思います。そもそも、今回のこの本予算について集中審議がまだ1回もなされていない。過去は4〜5日程度している。昨年であれば5回、集中審議が