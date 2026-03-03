テレビアニメ『転生したらスライムだった件』第4期（日本テレビ系 4月3日放送開始）のキービジュアル第1弾、PV第1弾が解禁された。また、OP主題歌は藍井エイルの「絵空事」、ED主題歌はCiONの「渇望」に決定した。【画像】新たな敵！リムル大ピンチ公開された『転スラ』第4期の場面カット分割5クールで展開される第4期は、4月から連続2クール放送がスタート。解禁されたキービジュアル第1弾には、「リムル」「マリアベル」「