歌手・桑田佳祐が、春の新作アニメ『あかね噺』でオープニング＆エンディングのW主題歌を担当したことが発表された。11日深夜放送の第2話本編終了後に明らかになった。あわせてたノンクレジットエンディング映像も解禁された。【動画】桑田佳祐の新曲！公開された『あかね噺』ED映像アニメ『あかね噺』第1話の放送では、番組の最後にオープニング映像がくる構成だったため、エンディング主題歌が明らかになっていなかったが、