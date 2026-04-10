テレビアニメ『Dr.STONE』最終章となる最終シーズン第3クールが放送中。物語が完結に向かう中、作品史上最大規模となるフィナーレイベント『STONE FES.2026』が10月10月に神奈川・横浜BUNTAIにて開催されることが発表された。【画像】結末が気になる！フィナーレイベント開催決定した『Dr.STONE』最終章イベントには、石神千空役の小林裕介をはじめ、あさぎりゲン役の河西健吾、七海龍水役の鈴木崚汰、クロム役の佐藤元、西園