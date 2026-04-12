劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）が、公開わずか1日で、観客動員が73万9000人、興行収入が11億3000万円に達した。11日、都内で行われた公開記念舞台あいさつで発表された。ゲスト声優として声優初挑戦、舞台あいさつに臨んだ俳優横浜流星（29）は「すごすぎ。実写だと1カ月で10億いけば…。それを1日で塗り替えちゃう。コナンへの皆さまの熱量と愛を感じ、あらためて日本のアニメは世界に誇れるもと感