全国でホテルチェーンを展開するアパグループの創業者・元谷外志雄(としお)会長が、2月11日に呼吸不全により死去した。享年82。グループ総資産1兆円とも言われる“ホテル王”の知られざる私生活とは――。【画像】まるで美術館のよう…アパホテル会長が麻布に建てた「地上7階・地下1階」の大豪邸元谷外志雄会長◆◆◆通信制の大学に通いながら就職「お前は織田信長の生まれ変わりだから」石川県小松市で生まれた元谷氏は、誕