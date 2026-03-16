福島県いわき市の市立中学校5校で2026年3月11日、卒業祝いの給食として用意した赤飯約2100食分が廃棄された。この問題をめぐり、SNS上では、「市議会議員」がクレームを寄せたのではないか、などの憶測が広がっている。市教委の担当者は3月16日昼、「圧力的なものは全くないです」とJ-CASTニュースの取材に説明し、「ご遺族の方の心情に寄り添うのがふさわしいのではないかという判断になりました」と話した。「震災の日に赤飯を出