4月6日、人気YouTuber・ゼパさん（享年26）が亡くなったことが、本人のXで伝えられ、同業者やファンからは悲痛な声が上がっている。ゼパさんの逝去を伝えたのは親族と思われ、Xでは《突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました》と報告。《急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。葬儀におきましては親族のみで執り行いました》と明かし、《故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げま