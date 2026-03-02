オリックスとの強化試合野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に3-4で敗れた。3番手で2回無失点に抑えた菅野智之投手（ロッキーズ）は前日の決起集会で、30人以上の食事代を奢ったことが話題になったが、その件について言及した。この日からメジャー組の出場が解禁。菅野は6回から登板し、四球を1つ出したものの、無安打無失点と順調な仕上がりを見せた。「キャッチャーとのコミュニケーシ