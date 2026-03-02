オリックスとの強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に3-4で敗れた。3番手で2回無失点に抑えた菅野智之投手（ロッキーズ）は前日の決起集会で、30人以上の食事代を奢ったことが話題になったが、その件について言及した。

この日からメジャー組の出場が解禁。菅野は6回から登板し、四球を1つ出したものの、無安打無失点と順調な仕上がりを見せた。「キャッチャーとのコミュニケーションとか、少ない実戦において僕のボールを知ってもらうことが大事。この登板までもしっかり話し合いをしてきたので、それを表現しようと」と振り返った。

前日には焼肉店で決起集会を開催。その様子を大谷翔平投手（ドジャース）らがインスタグラムで投稿し、吉田正尚（レッドソックス）が「菅野さんゴチです」と発信。チーム最年長36歳の菅野がごちそうしたのではないかと話題になった。

試合後、決起集会について聞かれた菅野は、照れ笑いを浮かべながら「支払いは僕がしましたけど。“大後輩”の前で、あんなちょっとの額ですけど」と明かした。乾杯の音頭を取った選手については「内緒です」としながら「いい感じでワイワイなっていましたし、一致団結して本番に臨めればいいなと思ったので、よかったです」と語った。



（THE ANSWER編集部）