2026W杯グループステージ初戦でオランダ代表と対戦する日本代表にとって、気になる存在の1人がオランダ代表史上最多得点記録を持つFWメンフィス・デパイだ。32歳を迎えているデパイは現在ブラジルのコリンチャンスでプレイしており、欧州トップリーグで結果を残しているわけではない。コリンチャンスでは通算79試合で19ゴール15アシストとまずまずの成績を出しているとはいえ、W杯でどこまで戦えるか読めないところもある。オラン