アニメ「タッチ」の上杉達也役などで知られるベテラン声優の三ツ矢雄二（71）が、1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。2月27日に受けた病院での検査結果を伝えた。 【写真】一時はこんな状態だった 1月27日に泥酔して転倒。重傷を負った三ツ矢は「病院、行って来ました。CTの結果は怪我当時の頭の中の出血（硬膜外血腫）は消えていました。新たな出血も見られず、正常と判断されて、ホッ。でも、また、頭をぶつけ