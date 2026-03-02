アニメ「タッチ」の上杉達也役などで知られるベテラン声優の三ツ矢雄二（71）が、1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。2月27日に受けた病院での検査結果を伝えた。



1月27日に泥酔して転倒。重傷を負った三ツ矢は「病院、行って来ました。CTの結果は怪我当時の頭の中の出血（硬膜外血腫）は消えていました。新たな出血も見られず、正常と判断されて、ホッ。でも、また、頭をぶつけたりすると出血し易くなっているから要注意と、釘を刺されました。まだ3月いっぱい、頭のジンジンが無くなるまで、なるべく安静に過ごさなければなりません。様子を見ながら、ボチボチと働きます」と報告し、徐々に仕事復帰するとした。



さらに「皆さんから沢山のお見舞いのメッセージを頂きました。感激です。あと個人的に、戸田恵子さんが、ウチまで何回かご飯を作りに来てくれました。持つべき者は『幼なじみ』ですね。感謝。気を失って血だらけで倒れていた僕に、救急車を呼んでくれたのは、お巡りさんでした。警察にも感謝。今後、お酒は控えめに（って飲むんかい！）、って言うか、なるべく飲まずに過ごしたいと思います。ユウジ、反省」と振り返った。



三ツ矢は「最後にもう一度、沢山のメッセージ、ありがとうございました。そして、ご心配かけました。頭ジンジン以外、心はとても元気で健やかにすごしていますので、ご安心を」と近況をつづった。



重傷を負ったことを明かした1月30日の投稿では「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです。おでこがえぐれて、まぶたを4ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛。脳内に出血も見られたそうです。打ち所が悪かったら死んでたかもね。鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね」と説明していた。



