職場の駐車場で出会った子猫を保護 飼い主との距離感が縮まるねこちゃんホンポ

職場の駐車場で出会った子猫を保護 飼い主との距離感が縮まる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 飼い主の職場の駐車場で出会った子猫がInstagramで話題になっている
  • 最初は警戒心が強かったが、飼い主との生活に慣れて距離も縮まったそう
  • 今では飼い主の赤ちゃんの様子を見てくれるまでに成長したという
記事を読む

