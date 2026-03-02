職場の駐車場で出会った子猫を保護した投稿者さま。初めは警戒心MAXだった子猫も少しずつ心を開いていき……。絆が育まれていく様子はinstagramでも119万回以上再生されるほど話題になり、「優しい顔つきになっていくのがいいね」「ウルっと来ました！」「幸せそうで感動しました♡」といった声が寄せられました。

【動画：職場の駐車場で出会った『警戒心が強い子猫』を保護…涙あふれる『1か月後の光景』】

職場の駐車場で出会った子猫を保護

Instagramアカウント「モカカプ成長記録(@momoiro100)」さまに投稿されたのは、投稿者さまと一緒に暮らしている猫「モカ」ちゃんと飼い主さんの出会いの記録です。

モカちゃんとは、飼い主さんの職場の駐車場で出会ったそうで、最初はなかなかに警戒心が強かったと言います。

素手で捕まえることは難しいと判断し、仕方なく捕獲器を使って保護することに。この時のことを思い出すと、飼い主さんは「怖がらせてごめんね」という気持ちになるのだそう。

少しずつ警戒心が解けていき…

最初は慣れない家猫生活に不安感を抱いている様子だったというモカちゃん。飼い主さんから離れた場所から、こちらを観察するように見ていたり、ご飯もカーテンの裏で隠れるように食べていたとか。

しかし、次第に飼い主さんとの生活に慣れてきたモカちゃんは、少しずつ飼い主さんとの距離も縮まっていったと言います。

甘えるようになってくれたモカちゃん

こうして日に日に絆が深まっていった飼い主さんとモカちゃん。すると、お家にやってきて1ヶ月後には……

なんと、直接撫でさせてくれるようになったのです！ついに顎の下を撫でると、ゴロゴロと音を出してくれるまでに甘えてくれるようになったというモカちゃん。1ヶ月の共同生活を通して、飼い主さんに深い信頼を寄せてくれたのでしょう。

こうして絆が育まれた飼い主さんとモカちゃん。今では、飼い主さんの赤ちゃんの様子を見てくれるまでに成長したモカちゃんなのでした！

モカちゃんと飼い主さんの出会いから、心を開いてくれるまでの過程は、Instagramでも大きな話題になりました。コメント欄には「優しい顔つきになっていくのがいいね」「ウルっと来ました！」「幸せそうで感動しました♡」といった声が殺到し、多くの人の感動を誘っています。

Instagramアカウント「モカカプ成長記録」さまでは、今回ご紹介したモカちゃんとご家族の暮らしが紹介されています。家猫としてのんびりライフを満喫しているモカちゃんの様子をぜひチェックしてみてくださいね！

モカちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「モカカプ成長記録(@momoiro100)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。