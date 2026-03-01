Credit: National Science Foundation/Peter Rejcek via Wikimedia Commons 100年以上解けなかった謎。1911年、オーストラリアの地質学者トーマス・グリフィス・テイラーは、南極の東南極の先端に血のようなものが流れているのを発見しました。これは「血の滝」と呼ばれていますが、本物の血液が流れているわけではありません。研究で、この赤色は酸化鉄によるものだと確認されています。で