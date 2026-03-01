たいして美人でもないのに、なぜか男性にモテる女性というのはどこにでもいるものです。彼女たちの人気の秘密を知っておくと、今後の恋愛で役に立つかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いた意見を参考に、「美人じゃないのになぜかモテる女性の特徴」をご紹介します。【１】決して美女ではないが、「愛されオーラ」を出している「愛嬌があるっていうか、誰からも好かれる特殊能力を持ってる子っていると思い