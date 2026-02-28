エミレーツ航空は、ドバイ発着便の運航を一時停止した。利用者へは空港へ向かう前に、ウェブサイトから発着状況を確認するよう求めている。影響を受ける利用者に対しては、予約変更や払い戻し、代替便の手配などを行う。ドバイ国際空港とアル・マクトゥーム国際空港では、領空の一部閉鎖に伴い、一部便で欠航や遅延が発生している。