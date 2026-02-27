WBC1試合限定登板の真相を明かした米国代表のタリク・スクバル(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のタリク・スクバル（タイガース）が、現地時間2月26日までにYouTubeチャンネル『Flippin’ Bats with Ben Verlander』に出演。今大会で1試合限定登板となった真相を赤裸々に語った。【写真】WBC米国代表の予想布陣…先発＆ブルペン陣もチェック米国は今回のWBCでは、プールBに所属。スクバ