元モーニング娘。でタレントの加護亜依（38）が26日、ABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。モー娘。時代の生活について語った。2000年にモーニング娘。の4期生としてデビュー。当時14歳にして高額納税者番付にランクインした。グループ卒業後に2度にわたって未成年喫煙が報道され、事務所から懲戒解雇処分を受けた。番組スタッフからは「新聞記事によると。（14歳当時の）納税額は1000万円ぐらいでしたっ