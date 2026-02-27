元モーニング娘。でタレントの加護亜依（38）が26日、ABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。モー娘。時代の生活について語った。

2000年にモーニング娘。の4期生としてデビュー。当時14歳にして高額納税者番付にランクインした。グループ卒業後に2度にわたって未成年喫煙が報道され、事務所から懲戒解雇処分を受けた。

番組スタッフからは「新聞記事によると。（14歳当時の）納税額は1000万円ぐらいでしたっけ？欲しいものは何でも買えた？」と質問が。

加護は「欲しいものは何でも買えました」と回答し「移動するのに車が必要だから」とメルセデスベンツを購入したという。

さらに「家賃80万円ぐらいの所にいました。4LDK。おばあちゃんと2人で。（世田谷区の）深沢」「当時は給料制だった。そこにまたボーナスが入る」と告白した。

現在は、地方イベントやYouTubeが主な収入源。モー娘。時代の歌唱印税については「私は解雇されたんで。事務所を出る形になったので、今は自分には入ってこない」とぶっちゃけ、「私にいけないことがあったので。たばこの人だから私」と自虐した。