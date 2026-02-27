「Hey Siri」や「OK Google」のように、SamsungのGalaxy S26シリーズでは「Hey Plex(ヘイ プレックス)」と呼びかけるとPerplexityのAIアシスタントを起動することができます。Perplexity APIは、世界最大のAndroidデバイスメーカーに強力なAIを提供しますhttps://www.perplexity.ai/ja/hub/blog/perplexity-apis-deliver-powerful-ai-to-the-world’s-largest-android-device-makerPerplexityによると、AIアシスタントの起動は「He