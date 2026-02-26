大谷翔平に“挨拶”の坂本誠志郎が「ほんまによかったね」合流即の“挨拶”に胸をときめかせるファンも見られた。野球日本代表「侍ジャパン」の坂本誠志郎捕手（阪神）が26日、バンテリンドームでの練習に参加。この日からチームに合流した大谷翔平投手（ドジャース）と、練習開始前に挨拶をし、握手を交わした。大谷はこの日、3年ぶりにジャパンのユニホームに袖を通したばかりで、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラ