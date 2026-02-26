大谷翔平に“挨拶”の坂本誠志郎が「ほんまによかったね」

合流即の“挨拶”に胸をときめかせるファンも見られた。野球日本代表「侍ジャパン」の坂本誠志郎捕手（阪神）が26日、バンテリンドームでの練習に参加。この日からチームに合流した大谷翔平投手（ドジャース）と、練習開始前に挨拶をし、握手を交わした。大谷はこの日、3年ぶりにジャパンのユニホームに袖を通したばかりで、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整した。

練習が始まる前のウォーミングアップ中、近藤健介外野手の“紹介”で坂本は大谷に挨拶。1学年下の“スーパースター”と固い握手を交わした。

この光景をSNSなどで確認したファンは「MLBおたくの坂本誠志郎さん大谷とダルに会えてほんまによかったね」「大谷と坂本が握手してる」「大谷翔平と坂本誠志郎の握手」「マジ感動」「おおーーーーー大谷が坂本誠志郎と握手しとる！」「絶頂です」などの声を上げて喜びを表現していた。

大谷は2月からチームがキャンプ施設を構えるアリゾナ州で汗を流し、投打ともに実戦形式の「ライブBP」などで研鑽を積んだ。22日（日本時間23日）のオープン戦を最後にキャンプを打ち上げ、24日頃に帰国。26日の午後2時過ぎに単独で球場入り。3月2日の京セラドーム大阪でのオリックスとの強化試合から出場する見込みとなっている。（Full-Count編集部）