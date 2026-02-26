札幌市営地下鉄・南北線の澄川駅で2月26日午前8時ごろ、線路内に人が立ち入り、列車の運行に遅れが発生するトラブルがありました。人が立ち入ったのは澄川駅（麻生駅方面）の線路内で、午前8時すぎ、指令所の係員が監視モニターで確認しました。すぐに南北線の全列車を停止させ、駅員が線路内に立ち入った人を確保しました。札幌市交通局によりますと、確保された人は40代の男性客で、走行路面に落としたワイヤレスイヤホン