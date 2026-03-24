近年、交通ルールを無視した危険行為が原因の自転車関連事故が問題視されており、道路交通法の改正が積極的に行われています。2026年4月1日に導入される「交通反則通告制度（青切符）」も、危険運転の抑止や安全運転の遵守を目的にしており、違反行為は自動車同様に数多く決められています。 今回は青切符の概要および、掲題のイヤホン関連で違反にあたらないためのルールを解説します。 自転車の「青切