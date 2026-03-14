地球環境や社会への広義的な貢献だけでなく、自分への優しさと便利さも手に入るのが今のエシカルグッズの特徴。まずは生活空間になじみやすいエシカル雑貨をチェックして、暮らしとの向き合い方を考え直してみよう。洗練された見た目、“私の”エシカルへ環境に優しい取り組みを発信している石井なお子さんが考える、現代のエシカルとは？教えてくれた方石井なお子スタイリスト、クリエイティブディレクター。エシカルクリエイティ