転勤や就職などを理由に、春に引っ越しの予定がある人は多いと思います。引っ越し時に注意すべきことについて、サカイ引越センターの公式TikTokアカウントが紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これが「引っ越し段ボール」に入れてはいけない“意外な物”です！公式アカウントは「引っ越しする時に気を付けてほしいこと」というタイトルの動画を投稿。この動画では、スタッフが、引っ越し時の注意点として「冷蔵庫の