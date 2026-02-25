転勤や就職などを理由に、春に引っ越しの予定がある人は多いと思います。引っ越し時に注意すべきことについて、サカイ引越センターの公式TikTokアカウントが紹介しています。

【画像で見る】「えっ…」 これが「引っ越し段ボール」に入れてはいけない“意外な物”です！

公式アカウントは「引っ越しする時に気を付けてほしいこと」というタイトルの動画を投稿。

この動画では、スタッフが、引っ越し時の注意点として「冷蔵庫の中身がまだ残っている」「家電製品のリモコンや貴重品を段ボールに入れる」の2点を紹介しています。

引っ越し当日は、貴重品だけでなく家電製品のリモコンも手荷物に入れるようアドバイス。その理由について「リモコンがないと家電設置するときに困るから」と説明しています。

この投稿に対し、SNS上では「手荷物に入れるべきなものなんだね」「気を付けてほしいことは、引っ越し日当日になっても梱包（こんぽう）が終わってないってことがないようにすること」などの声が上がっています。

引っ越しを予定している人は、リモコンを段ボールに入れないよう気を付けましょう。

