リクルートは２５日、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城の１都４県を対象とする２０２６年版の「住みたい街（駅）ランキング」を発表した。横浜駅（神奈川県）が９年連続で１位、大宮駅（埼玉県）が３年連続で２位となった。横浜駅や大宮駅は、駅前にオフィスや商業施設などが集積する利便性の高さが評価された。３位の吉祥寺駅（東京都）は商店街のにぎわいと自然環境のバランスが評価された。順位の入れ替わりはあるが、トップ