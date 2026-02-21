µá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Æ¼Ò¤¬1·î¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þµëÆ°¸þ¤òÈ¯É½¡£¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ë¤è¤ë¿Íºà¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢»þµë¤Î¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°·î¤Ï¡Û12·î¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Ð¥¤¥È»þµë¡¢µá¿Í³Æ¼Ò¤È¤âÁ°Ç¯¾å²ó¤ë¢£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ï41¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¾å²ó¤ë16Æü¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬1·î¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ»þµë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ40±ßÁý¤Î1,310±ß¤È¤Ê¤ê¡¢41¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿