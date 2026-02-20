AIを活用したサービスが多数登場する中、新卒採用にも「AI面接」が導入され始めています。サービスによって運用方法は多少異なりますが、主に「面接官役」が人間ではなく、AIに対して回答し、AIの判定を参考に合否を決める仕組みです。【漫画】AI相手に面接…実際に受けてみてどう思った？（全編を読む）現時点ではまだまだ発展途上の面接形式である「AI面接」を一足早く受けたことがある学生の「AI面接を受けてみての感想」を集め