家庭用ロボットを展開するエコバックスジャパン（東京都千代田区）が、新たなロボット掃除機「DEEBOT T90 ファミリー」2種類を発売しました。【写真】す、すごい…！ 次世代AIアシスタント機能…スペックを一挙にチェック！同商品は、「業界最強クラス」となる3万パスカルの吸引力を可能にした「BLAST」技術を搭載し、頑固な汚れや微細なホコリを除去することができます。また、水拭き機能も進化し、「OZMOローラー定圧式常