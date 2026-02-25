家庭用ロボットを展開するエコバックスジャパン（東京都千代田区）が、新たなロボット掃除機「DEEBOT T90 ファミリー」2種類を発売しました。

【写真】す、すごい…！ 次世代AIアシスタント機能… スペックを一挙にチェック！

同商品は、「業界最強クラス」となる3万パスカルの吸引力を可能にした「BLAST」技術を搭載し、頑固な汚れや微細なホコリを除去することができます。また、水拭き機能も進化し、「OZMOローラー定圧式常時洗浄モッピングシステム3．0」により、清掃効率を最大2倍にまで向上。さらに、ユーザーの生活習慣や好みを記憶、学習し、最適な清掃プランを自律的に提案する次世代AIアシスタント「AGENT YIKO」を搭載しています。

最新の「AIVI 3D 4．0」により、家具への密着清掃と安全な障害物回避が可能で、気流誘導型絡まり防止技術「ZeroTangle 4．0」が、業界初となる横方向サイクロン気流により、毛髪の絡まりを防ぎながら掃除してくれます。完全機械式の登坂システム「TruePass アダプティブ 4WD」により、最大約4センチの連続段差も走破し、複雑な住宅環境でもスムーズな清掃を実現するとのことです。

メンテナンス面では、シリーズ初となる「汚水タンク自動洗浄」機能を本体に採用。最大5000アールピーエムで回転するインペラが溜まったゴミを汚水と共に排出し、異臭や二次汚染を根本から防ぐということです。集塵時の騒音を最大60％低減した静音設計になっています。

「DEEBOT T90 ファミリー」は、「DEEBOT T90 OMNI」と約3分間で10％程度の充電を可能にする急速充電を備えた「DEEBOT T90 PRO OMNI」の2種類。「DEEBOT T90 OMNI」のカラーはホワイトとブラックの2色展開で価格は14万9800円（以下、税込み）。「DEEBOT T90 PRO OMNI」はホワイトのみで15万9800円です。