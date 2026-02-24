¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤­¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁªµó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£27ºÐ¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ­¤«¤é¡ÖËÍ¤ÏÁªµó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÀ¤¤Ø¹Ô¤±¤Ð²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¹À¸¤­¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ï¤³¤ì¤Ë¡ÖÆÈ¿È¤À¤È¤½¤¦¤À¤È»×