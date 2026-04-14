ソフトバンク・大関が今春から導入したワインドアップを一時封印する。左腕は「考え方を整理して優先順位をつけた結果、いったんワインドアップを封印するのがいいということになった」と説明した。3月31日の楽天戦は6回6安打1失点で今季初登板初白星を挙げたが、前回7日の西武戦では4回1/3、2被弾含む9安打6失点でKOされた。ワインドアップにより「肩甲骨が固まってしまう」とマイナスに働き、本来より出力が落ちた要因になっ