先祖代々受け継がれてきたもの。当然、それは次の世代へと受け継がれる……と思いきや、時代の流れから、受け継ぎたくても受け継げない状況になっているケースも珍しくありません。今回はそのような“受け継ぎたくないもの”に関するお悩みが寄せられました。『旦那が義母に、「仏壇を小さくして！」「墓じまいをして」って何度も言っているのに、一向にやる気配がない。普通親がやるものだよね？子ども世代にお墓を残されても困