¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸ÅÔ²ñ¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÛºÚ¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌòÌÜ¡×¤À¤Ê¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤«¤È¹â³Û¤Ê½ÐÈñ¤ò¶¯¤¤¤ë·»É×ÉØ¡£¤·¤«¤â¡¢·»É×ÉØ¤¬²¸¤òÃå¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ï±³¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÍÛºÚ¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËµÁ»Ð¤ÏÍÛºÚ¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ë´Ô¸µ¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡Ä¡£¤Õ¤¿¤ê¤­¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈµÁ»Ð¤«¤é¥Á¥¯¥Á¥¯¤È·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éµÁ»Ð¤Ï¤ª¤»¤Á¤ÎÂå¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤