早ければ4月から夏の猛暑が始まる可能性がある中、エアコンの設置工事が部品高騰と工事人員不足で追いつかない恐れが出ている。電器店の社長は「気温23度以上」を目安に、今から試運転を行うよう呼びかけている。「エアコン設置」今年は特に早めに矢澤剛気象予報士によると、2026年はこれまでの春夏秋冬の四季の区切りが崩れていて、夏が前倒しでやってくる。早ければ4月から夏の暑さがスタートし、この異常さが今後は通常になって