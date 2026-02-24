ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で話題を独占したのが、日本のフィギュアスケート団体銀メダルの原動力となり、ペアでは大逆転で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。日本だけでなく、意外な国でも五輪報道の“センター”を飾り、ファンから驚きの声が相次いでいる。りくりゅうがセンターを飾ったのは、メキシコ発祥のラテンアメリカ系スポーツチャンネル「Claro Spor