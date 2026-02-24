他国なのに…りくりゅうを“センター”に抜擢「今回の象徴なんだな」「世界的に見ても…」X驚き
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪で話題を独占したのが、日本のフィギュアスケート団体銀メダルの原動力となり、ペアでは大逆転で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。日本だけでなく、意外な国でも五輪報道の“センター”を飾り、ファンから驚きの声が相次いでいる。
りくりゅうがセンターを飾ったのは、メキシコ発祥のラテンアメリカ系スポーツチャンネル「Claro Sports」が今大会のスターを集めて作った画像だ。ありがとうを意味するスペイン語「グラシアス」とともに、フィギュア界からは女子シングル金のアリサ・リウ（米国）や男子シングルで8位に終わったイリア・マリニン（米国）とともに顔を並べている。中南米でもりくりゅうの活躍が話題となっていることに、日本のファンからは驚きの声が上がった。
「りくりゅうの配置！ このオリンピックの象徴ともいえる存在なんだな」
「今大会の感動の中心が日本のりくりゅうだという事ですね」
「りくりゅうのこの写真、宗教画でもこれまでみたいな完成度ですね…」
「間違いなく日本にとっての幸せの絶頂でした」
「世界的に見ても今回のオリンピックを象徴する存在になったんだなぁ」
また、大逆転を果たし金メダルを奪ったペア・フリー時の衣装ではなく、リフトに失敗したショートプログラムの際の赤い衣装の写真を使っていることに「敢えてのショートの時の画像」と注目する声もあった。
