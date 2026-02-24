マネックスグループの松本大会長が、アメリカの富豪エプスタイン氏と過去に面会していたことについて、マネックス証券の公式サイトで公表しました。以下、全文です。【映像】松本会長のつぶやき「いわゆるエプスタイン・ファイルがアメリカ司法省（DOJ）から公開され、その中に私の名前もあるということで、日本語のX（旧ツイッター）にもいくつかのポストがあります。心配されたり、疑問に思われている方もいらっしゃると考え、